آية الله رئيسي: نشر العدالة ودعم المحرومين من خصائص الحكومة الشعبية

وفي تصريح له الاحد خلال حضوره مادبة افطار مع الايتام المشمولين برعاية لجنة "الامام الخميني (رض)" للاغاثة ومنظمة الرعاية الاجتماعية، هنأ آية الله رئيسي بحلول شهر ربيع القرآن وتزامن ذلك مع ربيع الطبيعة، معتبرا الايتام ابناء ايران الاسلامية وصناع مستقبل البلاد واوصاهم بالهمة والجدية في طلب العلم واتقان المهارات لاعداد انفسهم لاداء الدور المسؤول والمثمر في مستقبل البلاد.

واعتبر رئيس الجمهورية نشر العدالة ودعم المحرومين من خصائص هوية الحكومة الشعبية واضاف: انه بناء على ذلك ومبادئ دين الاسلام، نعتبر دعم الاطفال عديمي او سيئي اولياء الامور من اهم واجباتنا وينبغي ان يحظى هؤلاء الاطفال الى جانب سائر اطفال البلاد بكل الظروف الفردية والاجتماعية اللازمة للنمو.

ودعا الرئيس آية الله رئيسي الشباب والناشئة للاستفادة من فرصة مرحلة الشباب للعمل على تزكية النفس وبناء الذات بالتزامن مع نمو الجسم وتحصيل العلم والمعرفة من اجل ان يكونوا افرادا مفيدين للمجتمع الى جانب ان يكونوا افرادا قيمين لدى الباري تعالى.

انتهى ** 2342