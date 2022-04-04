محمد رعد: قادرون على هزيمة “اسرائيل”.. ونريد الشراكة والتوافق في الداخل

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان رعد قال في تصريحه الاحد “قدم الروس عرضا لبناء معمل كهرباء دون أن ندفع اي ليرة لبنانية، ويستثمرونه 26 سنة ويعيدونه للدولة بكامله، لكن ممنوع أن نقبل، لأن أميركا تريد ذلك، خوفا على المناصب والمصالح الخاصة”، وتابع “الاسوأ هو التدخل المباشر من السفيرة الأميركية في صياغة البيان، ويقولون هيمنة حزب الله على البلد، هذا كلام كذب، نحن لا نهيمن ولا نفرض على احد”.

وأكد رعد “نحن نريد الشراكة معكم ولا احد يمكنه الحكم وحده، حتى لو طال رأسه السماء، فطبيعة لبنان وتركيبته الطائفية تفرض التوافق”، واضاف “اذا لم نتفاهم في ما بيننا سنظل نعاني مشاكل اقتصادية وإنمائية وإنتاجية، ليس لدينا فرص عمل لأننا لسنا منتجين والسلطة علمت الناس على الكسل والاقتصاد الريعي وفوائد البنوك”.

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