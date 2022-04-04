مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال بمنطقة باب العامود بالقدس المحتلة

وأفاد موقع "فلسطين اليوم" نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 19 شابًا جراء إطلاق قنابل الغاز الخانق نحوهم، بالإضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب والهراوات، مشيرًا إلى أن طواقهما نقلت اربع اصابات للمستشقى نظرا لحالة الاصابة.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابًا بعد الاعتداء عليه بالضرب، ونقله إلى جهة مجهولة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مجندة بشرطة الاحتلال خلال تصدي الشبان للقمع من قبل قوات الاحتلال في منطقة باب العامود.

واستدعت شرطة الاحتلال، فرقة الخيالة لقمع الشبان المتواجدين في منطقة باب العامود، حيث شهدت توترًا تخلله إطلاق قنابل صوت ودخانية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق مساء الاحد، الشاب راضي الددو من شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، بعد ان داهمت عدة منازل وفتشتها، كما اعتقلت الشاب منذر الرجبي بعد أن اقتحمت حي بطن الهوى.

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