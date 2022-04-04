حماس: اقتحام وزير خارجية الاحتلال لباب العامود تصعيد خطير

واقتحم مساء امس الأحد وزير خارجية الإحتلال يائير لابيد منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، بحماية مكثفة من قوات الاحتلال.

وقال الناطق باسم الحركة محمد حمادة في تصريح صحفي:" إقدام وزير خارجية العدو الصهيوني "يائير لابيد" على اقتحام باب العامود، وما أعقبه من إطلاق جيش الاحتلال الرصاص على شعبنا في القدس المحتلة، دليل صارخ على إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططاته الخبيثة بحق القدس والمسجد الأقصى، وهو تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر شعبنا وأمتنا في هذا الشهر المعظم".

وأضاف حمادة :" نحمل قادة الاحتلال مسؤولية تداعياته، فقد أخذنا وشعبنا العهد على أن نحمي القدس والأقصى وبكل الوسائل المتاحة".

وتأتي عملية الاقتحام في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تكريس التهويد، الذي يمارسه في المدينة المقدسة.

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