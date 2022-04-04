إنتاج الأجهزة المنزلية یسجل نموا بنسبة 7.6 بالمائة خلال 10 أشهر

وأظهرت دراسة إحصائية نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، إنتاج خمسة ملایین و194 الفا و400 جهاز من انواع الثلاجات والمجمدات وغسالات الملابس والتلفزيونات منذ شهر مارس الماضي اي بداية العام الايراني المنصرم حتى شهر ديسمبر.

وتشير الاحصائية الى إنتاج ملیون و326 الفا و400 غسالة ملابس في المصانع المحلية خلال هذه الفترة بزيادة بنسبة 21.4بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه كما تم انتاج مليونين و44 الفا و700 ثلاجة ومجمدة خلال تلك الفترة مما يظهر نموا بنسبة 7.3 بالمائة.

وسجل إنتاج جميع أنواع التلفزيونات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 1.9 بالمائة ليبلغ ملیون و 162 الفا و500 جهاز.

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