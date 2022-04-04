خلال شهر.. 821 عملًا مقاومًا في فلسطين خلّف 12 قتيلًا صهيونياً و64 جريحًا

وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017، وثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد 20 مواطناً، ومقتل 12 صهيونياً، وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.

وفي تقريره عن أعمال المقاومة لشهر آذار/مارس 2022، أفاد "معطى" أن مجموع العمليات التي رصدت خلال الشهر بلغ 821 عملاً مقاومًا، وحسب التقرير لم تشهد الضفة والداخل المحتل هذا العدد من الخسائر البشرية لدى الاحتلال خلال شهر واحد منذ عام 2017.

ورصد تقرير معطى تنفيذ 52 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، 25 عملية منها وقعت في جنين.

ونفذ الأسير المحرر الشهيد ضياء حمارشة (27 عاما) من سكان يعبد في جنين أبرز العمليات المسلحة، حيث هاجم المغتصبين في منطقتي "بني براك " و"رمات غان" بـ"تل أبيب"، وأسفرت العملية عن مقتل 5 صهاينة وجرح 12 آخرين، قبل أن يستشهد.

وكما نفذ الشهيدان إبراهيم وأيمن اغبارية، من أم الفحم، عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة بالداخل المحتل، أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الاحتلال وجرح 6 آخرين، واستشهاد المنفذين.

وفي بئر السبع المحتلة، نفذ الأسير المحرر الشهيد محمد أبو القيعان عملية دهس وطعن مزدوجة، أسفرت عن مقتل 4 مغتصبين وإصابة اثنین بجروح خطرة.

وبلغ عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن 9 عمليات، وعدد عمليات الدهس أو محاولة الدهس عمليتين، بالإضافة إلى 7 عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية لقوات الاحتلال.

وواصل الشبان والمقاومون التصدي لقوات الاحتلال في مختلف المحاور والمدن، حيث شهدت الضفة والقدس 255 عملية إلقاء حجارة تجاه الاحتلال والمغتصبين.

ورصد مركز "معطى" 28 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و296 مواجهة بأشكال متعددة.

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