الرحلات الدولية عبر مطارات ايران تسجل نموا بنسبة 192 بالمائة

وأعلن سيدي في تصریح خاص لمراسل " ارنا" الیوم الاثنین ، عن نمو إجمالي عدد الرحلات الجوية في إيران خلال العام الماضي الايراني، موضحا ان عدد الرحلات الجوية في العام الماضي بلغ، 399 الفا و415 رحلة مما يشير الى زيادة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

واضاف ان عدد الرحلات الدولية عبر مطارات البلاد شهد نموا بنسبة 192 بالمائة في هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

واوضح أن حجم الرحلات الجوية سجل أعلى نسبة في قطاع الطيران الايراني خلال الفترة المذكورة وذلك بعد عامين من الظروف الصعبة التي شهدها القطاع في كل العالم جراء جائحة كورونا ما أدى الى انخفاض شديد في مستوى الرحلات.

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