وزير الخارجية : لن نرضخ لجشع امريكا اطلاقا

وفي تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، عزا "امير عبداللهيان" اسباب التوقف الحاصل في "مفاوضات فيينا لرفع الحظر"، الى جشع الطرف الامريكي وموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت من اجل تحقيق مصالح الشعب ورعاية خطوطها الحمر.

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