وزير الخارجية : لن نرضخ لجشع امريكا اطلاقا

وفي تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، عزا "امير عبداللهيان" اسباب التوقف الحاصل في "مفاوضات فيينا لرفع الحظر"، الى جشع الطرف الامريكي وموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت من اجل تحقيق مصالح الشعب ورعاية خطوطها الحمر.
انتهى ** ح ع
طهران / 4 نيسان / ابريل / ارنا – اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، ان ايران لن ترضخ لجشع امريكا اطلاقا وان التوصل الى الاتفاق بات ممكنا شرط ان تتحلى الاخيرة برؤية واقعية.
وفي تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، عزا "امير عبداللهيان" اسباب التوقف الحاصل في "مفاوضات فيينا لرفع الحظر"، الى جشع الطرف الامريكي وموقف الجمهورية الاسلامية الايرانية الثابت من اجل تحقيق مصالح الشعب ورعاية خطوطها الحمر.
انتهى ** ح ع
تعليقك