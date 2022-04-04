امير عبداللهيان: وزارة الخارجية مستعدة لدعم اتحاد الكرة في إجراء المباريات التحضيرية

وبحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال لقائه رئيس اتحاد الكرة الايراني ميرشاد ماجدي اليوم الاثنين، حول وضع المنتخب الوطني لكرة القدم واستعداداته للمشاركة في مباريات مونديال قطر 2022.

وأشار أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إلى مكانة الرياضة ، وخاصة كرة القدم ، بين الشباب والجماهير الرياضية في البلاد، مؤكدا ضرورة حشد كافة التسهيلات لاعداد المنتخب الوطني لمباريات المونديال.

وأضاف وزير الخارجية: ان وزارة الخارجية مستعدة لدعم اتحاد الكرة في إجراء المباريات التحضيرية وتقديم أي مساعدة ممكن في نطاق امكانيات الجهاز الدبلوماسي.

بدوره شكر رئيس اتحاد الكرة ، في هذا اللقاء ، وزير الخارجية على اهتمامه الخاص بامر الرياضة ، لا سيما المنتخب الوطني لكرة القدم ، داعيا جهاز السياسة الخارجية لتقديم الدعم على صعيد إعداد المنتخب الوطني لكرة القدم.

يذكر ان ايران ستخوض مباريات كاس العالم ضمن المجموعة الثانية الى جانب انجلترا واميركا والمتاهل من الملحق الاوروبي (ويلز مع الفائز من مباراة بولندا واوكرانيا).

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