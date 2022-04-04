٠٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84705353
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وزير التعاون الايراني: تم إعداد حزمة ممتازة لتنمية فرص العمل في البلاد

وزير التعاون الايراني: تم إعداد حزمة ممتازة لتنمية فرص العمل في البلاد

طهران / 4 نيسان / ابريل/ارنا- اعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايراني حجت الله عبدالملكي عن إعداد حزمة ممتازة جدا لتثبيت وتنمية فرص العمل في العام الايراني الحالي (بدا في 21 اذار/مارس) حيث تمضي الان مراحلها النهائية للمصادقة عليها من قبل الحكومة وسيتم الاعلان عن تفاصيلها لاصحاب العمل قريبا.

وقال عبدالملكي في تصريح له الاثنين على هامش الاجتماع الاختصاصي للجنة الاجتماعية بمجلس الشورى الاسلامي: لقد تبادلنا وجهات النظر مع النواب في اجتماع اللجنة الاجتماعية حول تطبيق شعار العام المعلن من قبل قائد الثورة الاسلامية اي "الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل" حيث طرح النواب وجهات نظرهم ومقترحاتهم في هذا الصدد.

واضاف: بناء على الاتفاق مع نواب مجلس الشورى فقد تم ادراج موارد وميزانيات الانتاج وتوفير فرص العمل في الملاحظتين 16 و 18 من الموازنة العامة للبلاد.

وقال رئيس المجلس الاعلى للعمل: ان المشاريع التي يتم تنفيذها لتوفير فرص العمل ستجري مراقبتها بصورة مباشرة ويتوجب على جميع الاجهزة العاملة في مجال العمالة توفير فرض العمل التي يتم تثبيتها في منظومة "رصد" ومراقبتها ميدانيا.

انتهى ** 2342

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