119 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضح مصدر في الغرفة أن من بين الخروق استحداث تحصينات قتالية، وهجومان لطيران تجسسي معادي على مديرية حيس.

وأشار المصدر إلى أن الخروق شملت تحليق مكثف وإطلاق مختلف الأعيرة النارية المختلفة.

وكان مكتب مندوب الامم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ قد اعلن على بدء الهدنة في اليمن لمدة شهرين ابتداء من الساعة السابعة من السبت الماضي (2 نيسان /ابريل) إلا ان مصادر اعلامية يمنية قد اعلنت بعد بضع ساعات فقط من اعلان بدء الهدنة عن استشهاد 3 مدنيين يمنيين في قصف مدفعي وصاروخي سعودي على شمال اليمن.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد اعلن قبل ايام "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد الوطني في مسقط نعلن دخول الهدنة العسكرية والانسانية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الجانب الآخر بذلك".

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