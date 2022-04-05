عادات وتقاليد شهر رمضان المبارك في إيران

وهناك عادات فريدة في هذا الشهر الفضيل في مختلف مناطق ومدن البلاد بسبب التنوع القومي والعرقي في ایران.

والثقافة الايرانية تعتبر من أقدم الثقافات و من أكثرها تأثيرا إيجابيا في الانسان و يعدّ الايرانيون من أكثر شعوب العالم إنتباها و إلتزاما بالطقوس والعادات والتقاليد الثقافية العريقة. عراقة الثقافة الايرانية من جهة وغناها وجمالها الذي تستمدّها من تعاليم الاسلام من جهة إخرى جعلتها تراثا عظيما لا مثيل لها مما تجعل ايران تنفرد في تنوع العادات والتقاليد المتبقية لديها منذ القرون حتى الآن لا سيما المختصة منها بحلول شهر رمضان المبارك؛ العديد من هذه العادات و الاحتفالات تختص بمناطق خاصة و لكنّها و بسبب جمالها و جذورها الدينية الرائعة تمكّنت من أن تتعدّى حدود مناطقها وتحوّلت الى عادات جميلة تقام في أنحاء ايران.

وفي بعض المدن غرب إيران يتوجب على أصغر فرد في العائلة زيارة منزل أكبر فرد فيها ثاني أيام رمضان، فيما تستمر هذه اللقاءات إلى منتصف الشهر حيث تقام مراسم خاصة بالأطفال في مدن مختلفة في إيران تعرف بين عرب إيران بمراسم "قرقيعان"، فيما تعرف بكاشان باسم "هوم بابائي" يجول فيها الأطفال على أبواب الحي طلباً للحلويات مرددين الأهازيج. كما تقام مراسم لقراءة الأشعار الدينية في ليلة 15 رمضان في بعض المدن الإيرانية.

وكبقية المسلمين يتشارك الصائمون في إيران إفطارهم مع الجيران فيرسلون لهم أطباقاً من الطعام، لا يزال أهل مدينة لرستان في جنوب غرب البلاد يتمسكون بهذا التقليد في رمضان بالرغم من تطور أساليب الحياة حيث يعرف بينهم باسم "كاسم سا".

وأحد أجمل أوجه الصيام لدى المسلمين، هي أن يتذكر الإنسان الفقراء والجياع، وهذا أمر إنساني ومحبّب لذلك النذر وموائد الرحمة تنتشر في أغلب شوارع المدن الإيرانية في رمضان، فأعمال الخير تكثر بين الناس.

**وجبة خفيفة مميزة عند اذان المغرب

الوجبة الخفيفة عند آذان المغرب أكثر ما يميز شهر الصوم في إيران، خبز ساخن وجبن وكأس من الشاي فاتح اللون مع الكثير من الخضار الطازجة والحلويات الرمضانية وأشهرها الزلابية أو ما يسمى لقمة القاضي، تتزين هذه المائدة بحساء الآش أو الحليم ولاسيما في الأيام الأولى للشهر الفضيل

يكتفي البعض بهذه الوجبة الخفيفة لإفطاره، ويؤجل الوجبة الدسمة ليتناولها على السحور وتتضمن الأرز واللحم والمرق وطيبات أخرى من المطبخ الإيراني، إلا أن وجود ضيوف يغير هذا النمط البسيط في البيت، لتضاف إليه وجبة عشاء كاملة بعد ساعة أو أقل من الإفطار المتواضع.

ويعتبر الحليم (الهريسة) والحساء من اهم الاطعمة التي تتواجد على مأدبة الطعام عند الايرانيين في شهر رمضان المبارك. كما ان البقلاوة والزلابيا من حلویات رمضانية مشهورة ولهما شعبية كبيرة في مختلف المدن الايرانية وكل واحد منهما موجود على موائد الإفطار لمعظم الايرانيين.

‏وللايرانيين علاقة خاصة بالدعاء خلال شهر رمضان وعندهم طقوس خاصة في قراءته ‏والخوض في معانيه.‏ وتعتبر ليالي القدر معلما ‏بارزا من نشاط الناس خلال شهر رمضان وكأنهم يسعون الى بركات هذا ‏الشهر قبل ان يودعوه حيث يمتلئ المساجد بالمصلين المستغفرين واولئك الذين يحيون الليل الى الفجر.

ومنذ بداية الشهر المبارك وفي أية مدينة ايرانية لا يوجد حيّ أو منطقة أو مسجد يخلو من مجالس الألفة مع القران الكريم للراجال وللنساء ويتم فيها تلاوة آيات القرآن بدءا من الجزء الأول الى الجزء الثلاثين بحيث أنّ المساجد والحسينيات ولا سيما العتبات المقدسة منها حرم الامام الرضا (ع) تكتظ بالصائمين الذين يستيقظون حتى الفجر آملين النيل على بركات الليالي العظيمة والحصول على العفو والمغفرة الالهية.

**"رأس العصفور" عمل جميل يقوم به الاطفال الايرانيون

يسمع الأطفال الايرانيون صوت اقدام رمضان و هم يتحمّسون ويبتهجون ويتكلمون بحماس عن رغبتهم في الصوم ويبذلون قصارى جهدهم لكي يثبتوا بأنّهم أقوياء ويمكنهم الصيام ويحاولون أن يقلّدوا كبارهم كما تحرص العائلات الايرانية على تربية أولادهم وتدريبهم على إنجاز الفرائض الدينية قبل أن يبلغوا سن التكليف الشرعي على الاخص الصيام لكي يتعودوا عليه لأنّهم يتعرّفون على آثاره الفريدة في نوعها على نفوس أبناءهم؛ إذن صيام رأس العصفورة طريقة إبداعية لطيفة تتخذها العوائل لكي تعوّدوا أولادهم على الصوم ببطء وذلك يعني انّهم يستيقظون عند الفجر برفقة العائلة ويأكلون السحور ويصومون على حسب مقدرتهم الى أذان الظهر عادة. جدير بالذكر أنّ الصوم رأس العصفور يقترن مع الحصول على الجوائز التي يحبّها الأولاد وهذه يجعل أجواء رمضان أجمل و أحلى لدى الاطفال.

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