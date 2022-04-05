الجهاد الجامعي: بامكاننا انتاج قطارات فائقة السرعة في اقل من عامين

وأضاف طيبي على هامش زيارة وزير الداخلية "أحمد وحيدي" لمشروع قطار المترو الوطني لهذه المؤسسة: إن السرعة العامة للقطارات فائقة السرعة بين المدن في العالم تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وبالطبع أن القضبان الموجودة في البلاد تتحمل سرعة 200 كيلومتر بالساعة، ويمكن البدء بهذا المشروع بنفس السرعة ".

وأضاف: مستعدون لبناء قاطرات تجر ثلاث عربات بسرعة 300 كيلومتر في الساعة خلال 18 شهرًا كحد أقصى.

وقال رئيس الجهاد الجامعي : بالنظر إلى أن صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطارات داخل المدن والقطارات بين المدن تتطور بسرعة في البلاد ، فاننا قررنا أن نبدأ نشاطنا في الجزء الأكثر تقدمًا من هذه الصناعة (نظام الدفع) الذي نعرف ان الاخرين لايمكنهم الدخول فيه.

وتابع طيبي: في وقت الموافقة على الخطة السادسة باقتراح الجهاد الجامعي في مجال إنتاج القطارات الوطنية بنسبة توطين 85٪ وإنشاء محطات تحلية محلية الصنع بنسبة 70٪ ، تمكنا من تمرير مواد في هذه الخطة داخل مجلس الشورى الاسلامي بدعم من نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية وحماية الجهاد الجامعي وتم تحديد مصادر تمويل هذا المشروع .

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي يزور مشروع قطار المترو الوطني لهذه المؤسسة إن الجهاد الجامعي حاضرة كمؤسسة متميزة في مختلف المجالات في الشركات القائمة على المعرفة ونشاطها في إنتاج القطار الوطني من اهم مؤشرات الاكتفاء الذاتي، وسيكون له آثار طويلة المدى.

انتهى** 1453