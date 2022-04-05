الصحة الإيرانية تسجل 39 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الثلاثاء 5 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و407 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 4 الف و 615 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و175 الفا و780 شخصا.

وأضافت أن الف و 440 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و895 الفا و961 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 49 مليونا و717 ألفا و847 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 63 مليونا و988 الفا و853 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 56 مليونا و997 آلاف و317 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و367 الفا و512 اشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 147 مليونا و353 الفا و682 جرعة.

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