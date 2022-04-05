استشهاد 78 طفلاً فلسطينيا برصاص الاحتلال العام الماضي

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين (حكومي)، في تقرير عن أوضاع أطفال فلسطين، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، 5 نيسان/أبريل، أنه "ارتقى 78 طفلاً شهيداً خلال عام 2021، بواقع 17 طفلا في الضفة الغربية و61 طفلاً في قطاع غزة".

وأشار إلى "وجود 160 طفلا أسيرا في سجون الاحتلال، يعيشون ظروفا تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل، وفي حالة حرمان من طفولتهم، بما فيه مواصلة دراستهم".

وتوقع التقرير، أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة، منتصف العام 2022، في أراضي السلطة الفلسطينية، نحو 2.35 مليون طفلاً؛ بما نسبته 43.9 بالمئة من إجمالي السكان (41.7 بالمئة في الضفة الغربية، و47.3 بالمئة في قطاع غزة).

انتهى