3 رجال دين يتعرضون للطعن بالسكين في الروضة الرضوية المقدسة

واعلنت دائرة العلاقات العامة لسدانة الروضة الرضوية في بيان عقب هذا الحادث المؤلم، القبض على منفذ الجريمة ومتابعة القضية لغاية الكشف عن ملابساتها وتحديد سائر العناصر المتورطة فيها.

واوضح البيان، ان 3 رجال دين تعرضوا عصر اليوم الثلاثاء، الذي يتزامن مع الثالث من شهر رمضان المبارك، تعرضوا لجريمة الطعن بالسكين، مما اسفر عن استشهاد احدهم واصابة الاثنين الاخرين؛ بينما تم القبض على منفذ الجريمة فورا والتحقيق جار للكشف عن هويته.

ولفت البيان، بان الرجال الدين الثلاثة، هم من طلاب الحوزات الدينية الناشطين في مساعدة الفقراء ورفع الحرمان داخل المناطق الفقيرة في محافظة خراسان الرضوية.

الى ذلك، اكد رئيس النيابة العامة في المحافظة "محمد حسين درودي"، خبر استشهاد احد الضحايا الثلاث (حجة الاسلام مصطفى اصلاني)؛ مبينا في تصريح لمراسل "ارنا"، ان التحقيق مستمر للكشف عن تفاصيل الجريمة والتي سيتم الاعلان عنها لاحقا.

وبحسب هذا المسؤول في جهاز القضاء الايراني، إن منفذ عملية الطعن يحمل جنسية اجنبية.

انتهى ** ح ع

