العدو اخفق في المساس بواردات السلع الاساسية الى البلاد

واضاف، ان الهدف الرئيسي من الحظر الذي يفرضه الاعداء على ايران، هو المساس بعلمية استيراد البضائع الاساسية ومواد الخام الى البلاد، لكن بفضل التدابير والخطط التي وضعتها الحكومة اخفق العدو في تنفيذ مآربه كافة.

واعتبر "مدرس خياباني"، ان الملاحة البحرية تشكل العمود الفقري للقطاع التجاري في ايران؛ قائلا : ان جهود الزملاء في هيئة الملاحة البحرية (الايرانية) مبنية على دعم الصادرات والاستيراد في البلاد.

واضاف، ان العدو اراد تقويض نشاطات ايران في مجال الشحن البحري وعرقلة التعاون مع شركات النقل البحري الاجنبية، لكنه فشل في ذلك؛ معربا عن ارتياحه من ان عمليات الشحن لاستيراد السلع الضرورية الى البلاد قائمة بانسيابية ومن دون اي مشاكل.

انتهى ** ح ع