حاكم مدينة مشهد : منفذ جريمة الطعن في المرقد الرضوي ينتهج الفكر التكفيري

واشار "داوري" في تصريح لمراسل "ارنا"، مساء اليوم الثلاثاء، الى هذه الجريمة النكراء التي طالت 3 رجال دين ناشطين في مجالات انسانية ومساعدة الفقراء داخل محافظة خراسان الرضوية (شرق)، واسفرت عن استشهاد احدهم واصابة الاثنين الاخرين.

واكد، ان العنصر المنفذ للجريمة وقع في قبضة زوار الامام الرضا (عليه السلام) والقوات الامنية التي كانت حاضرة عند وقوع الحادث.

وقال حاكم مدينة مشهد : ان السلطات القضائية والجهات الامنية بدأت التحقيق في جريمة الطعن داخل الحرم الرضوي؛ وستضرب بيد من حديد كل من تورط في هذه الجريمة البشعة.

انتهى ** ح ع