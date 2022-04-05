امیر عبداللهیان: ايران ترحب دوما بالتعاون الاقليمي لتطوير العلاقات في حوض بحر قزوين

وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره التركمنستاني رشيد مردوف، مساء الثلاثاء، اشار أمير عبداللهيان إلى استمرار تطور العلاقات الودية والمتنامية بين البلدين، واكد على النظرة الإيجابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن توسيع هذه العلاقات في جميع المجالات وخاصة زيادة التعاون بين دول بحر قزوين.

وأضاف: إن جمهورية إيران الإسلامية ترحب دائمًا بالتعاون الإقليمي واجتماعات العمل المشتركة لتطوير العلاقات ، خاصة في حوض بحر قزوين.

كما هنأ أمير عبداللهيان نظيره التركماني بحلول شهر رمضان المبارك ، وتمنى لتركمنستان حكومة وشعبا البركة في هذا الشهر الفضيل.

من جانبه قدّم وزير الخارجية التركمنستاني في هذا الاتصال الهاتفي التهاني بحلول شهر رمضان المبارك وبحث معه حول بعض القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لا سيما زيادة التعاون بين بلدان حوض بحر قزوين.

وأشاد وزير خارجية تركمنستان بالتقدم الحاصل على مستوى الخبراء في إعداد مسودات التعاون في بحر قزوين والتعاون في المجالات العلمية وعمليات البحث والإنقاذ والتعاون في إطار مكافحة انتشار المخدرات كما اشار الى تعزيز التعاون بين دول البحر واقترح عقد اجتماع مشترك بين وزراء خارجية الدول الخمس المطلة على هذا البحر لتوسيع التعاون متعدد الأطراف والتحضير لعقد قمة مشتركة لرؤساء هذه الدول.

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