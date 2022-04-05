رئيس الجمهورية يوجه بتشكيل فريق عمل لدعم الشركات المعرفية

وخلال اجتماع مع رواد الأعمال ونشطاء الإنتاج المعرفي الثلاثاء، أشار آية الله رئيسي إلى ضرورة تغيير نظرة المدراء التنفيذيين تجاه مجال المعرفة، وقال: ان الحاجة اليوم لإحداث التغيير هي تغيير الرؤى.

واكد أن الإدارة في البلاد يجب أن تكون قائمة على المعرفة ، وقال: أعتقد أن الحاجة إلى التحرك نحو الاقتصاد المعرفي هي السعي إلى الإدارة المعرفية، لذا فإن التغيير في الإدارة هو حاجة جدية للمجتمع.

كما أكد رئيس الجمهورية على تحول العمليات كخطوة ثانية في ايجاد تحول ناجح.

وفي اشارة الى الدور المهم للصناعات والشركات الكبرى في تعزيز الشركات المعرفية قال رئيسي: إن الصناعات الكبرى في البلاد يجب أن تبني أنشطتها وإنتاجها على المعرفة ، وإذا لم يحدث ذلك، فلا شك أن الشركات المعرفية الصغيرة لن تكون قادرة على تحقيق نمو فعال، ومن الضروري أن تعتبر الشركات والصناعات الكبيرة في البلاد من اليوم نفسها ملزمة بتشغيل ودعم منتجات الأشخاص المعتمدين على المعرفة واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.

واكد آية الله رئيسي على أن تحقيق شعار العام ليس من واجبات دائرة الشؤون العلمية بمكتب رئيس الجمهورية فحسب، بل يجب على جميع المؤسسات أن تشعر بالمسؤولية في هذا الصدد.

وأضاف: عندما يكون هناك منتج محلي بتكنولوجيا متقدمة وبمعايير ضرورية وتنافسية ، فلا يجب استيراد منتجات مشابهة، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال السماح للواردات غير المنضبطة.

كما اوعز آية الله رئيسي بتشكيل فريق عمل بمحورية دائرة الشؤون العلمية بمكتب رئيس الجمهورية ومشاركة الوزارات المعنية للتوجيه والدعم والإشراف على الشركات المعرفية.

واضاف: إن هيكل نظام التعليم العالي يجب أن يكون موجهاً نحو تنمية المهارات وتغييره وفقاً لأنشطة الشركات المعرفية.

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