٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84706550
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إصابة جنديين صهيونيين بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل

إصابة جنديين صهيونيين بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل

طهران / 6 نيسان/ ابريل/ارنا- اصيب جنديان صهيونيان مساء الثلاثاء ، بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل.

وافاد موقع "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر عبرية، أن جنديين صهيونيين أصيبا مساء الثلاثاء 5/4/2022، بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل.

وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار جراء الدهس، فيما لم تعرف حالة المصابين.

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