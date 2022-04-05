إصابة جنديين صهيونيين بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل

وافاد موقع "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر عبرية، أن جنديين صهيونيين أصيبا مساء الثلاثاء 5/4/2022، بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل.
وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار جراء الدهس، فيما لم تعرف حالة المصابين.
انتهى ** 2342
طهران / 6 نيسان/ ابريل/ارنا- اصيب جنديان صهيونيان مساء الثلاثاء ، بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل.
وافاد موقع "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر عبرية، أن جنديين صهيونيين أصيبا مساء الثلاثاء 5/4/2022، بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل.
وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار جراء الدهس، فيما لم تعرف حالة المصابين.
انتهى ** 2342
تعليقك