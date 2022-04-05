إصابة جنديين صهيونيين بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل

وافاد موقع "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر عبرية، أن جنديين صهيونيين أصيبا مساء الثلاثاء 5/4/2022، بعد دهسهما من قبل فلسطينيين في النقب المحتل.

وأعلنت قوات الاحتلال حالة الاستنفار جراء الدهس، فيما لم تعرف حالة المصابين.

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