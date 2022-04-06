معرض المنتجات الايرانية في كازاخستان

وقال بيمان باك اليوم الاربعاء، بما ان كازاخستان تتمتع بإمكانيات کبیرة في استيراد البضائع الإيرانية، يعد هذا المعرض فرصة جيدة للناشطين الاقتصاديين في البلاد.

واضاف، ترحب حكومة كازاخستان بتطوير العلاقات التجارية مع ايران حيث نشهد تعاونًا كبيرًا من وزارة التجارة في كازاخستان لتوسيع العلاقات التجارية المشتركة.

وتابع، سیعرض المنتجون الایرانیون فی هذا المعرض التكنولوجيات الجديدة لصناعة البناء، والمعدات الزراعية،والخدمات الفنية والهندسية، والصناعات المعنية بالنفط والغاز والبتروكيماويات الى جانب السلع والمنتجات والخدمات القائمة على المعرفة والاجهزة الطبية والمنزلية وكذلك المنتجات الخشبية، وسيعقد المعرض في الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2022، في مركز ألماتي الدولي للمعارض في كازاخستان.

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