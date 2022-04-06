مصدر مطلع یعلن عن الاتفاق للافراج عن الأموال الإيرانية المجمدة

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لمراسل " ارنا" اليوم الاربعاء : سيتم الإفراج عن جزء كبير من لأصول الإيرانية المجمدة بعد التوصل الی اتفاق جدید مضیفا ان الاتفاق الأخير للافراج عن هذه الاموال مستقل عن الاتفاق النووي.

وأعلن بعض النشطاء الإعلاميين اليوم الاربعاء عن الإفراج عن جزء كبير من الأموال المجمدة وهي عدة أضعاف المبلغ الذي تم استلامه مؤخرًا بعد الاتفاق بين إيران وبريطانيا.

والاتفاق الجديد للافراج عن الاموال الايرانية المجمدة مستقل عن الاتفاق حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وهو الثاني من نوعه خلال الاسابيع الاخيرة.

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