يتعين على الوافدين على البلاد اخذ لقاح كورونا وتقديم شهادة الخلو من الوباء

طهران / 6 نيسان / ابريل / ارنا – اعلنت هيئة الطيران المدني الايرانية في بيان اليوم الاربعاء، انه يتعين على مسافري كافة الرحلات الجوية فوق سن الـ 12 الوافدين على البلاد، ان يحملوا معهم شهادة "التطعيم بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا" وايضا شهادة "الخلو من الاصابة بهذا الوباء" (PCR) خلال 72 ساعة قبل الاقلاع.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم هيئة الطيران المدني الايرانية "مير اكبر رضوي"، الذي كان يتحدث اليوم حول اخر المستجدات المتعلقة بشروط قبول الوافدين على البلاد؛ وفقا لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا (في ايران). انتهى ** ح ع