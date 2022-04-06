ممثل رئيس الجمهورية يلتقي أسر ضحايا الاعتداء الارهابي في العتبة الرضوية المقدسة

ونقل حجة الاسلام صالحي خلال هذا اللقاء ، تحيات رئيس الجمهورية لأسرة الشهيد حجة الاسلام اصلاني وقال: ان العناصر الخبيثة والمثيرة للفرقة تستهدف دائما أكثر الفئات قيمة وأعزها لتحقيق أهدافها الشريرة. وتشير احداث مثل الهجوم التكفيري الإرهابي على مجلس الشورى الاسلامي ومرقد الإمام الخميني (رض) (قل نحو 5 اعوام) والجريمة الأخيرة إلى أن الأعداء يستهدفون علماء الدين بسبب رسالتهم الدينية القيمة وزيهم المقدس.

واشار حجة الإسلام صالحي ، إلى الايعاز الخاص الصادر من قبل رئيس الجمهورية لأجهزة الامن بشأن هذه الحادثة ، وأكد أنه في مواجهة الجبهة المعادية الحاقدة الواسعة، لا سبيل آخر سوى الارادة الراسخة والاستعداد للأحداث.

واكد رئيس مركز العلاقات العامة برئاسة الجمهورية انه مع انتصارات ومكاسب جبهة المقاومة على الاستكبار في السنوات الأخيرة ، اختار الاعداء استهداف جبهة المقاومة ووحدة المسلمين في الشهر الفضيل في أشرف مكان لتمرير مؤامراتهم ضد المسلمين واضاف: في الوقت الذي كان خدام الشعب الصائمين في طريقهم إلى اجتماع حول خدمة الناس نفذ الاعداء خطتهم الشريرة، وكما انهم لم يحققوا أهدافهم الشريرة في العقود الأربعة الماضية ، فانهم لن يحققوا شيئا امام تلاحم المسلمين وصفوفهم المتراصة.

انتهى ** 2342