مركز الاحصاء الايراني: انخفاض نسبة البطالة الى ادنى مستوى خلال العقود الاخيرة

وافاد التقرير الصادر امس الاربعاء بان نسبة البطالة بلغت في شتاء العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 20 آذار/مارس) 9.4 بالمائة للفئات العمرية 15 عاما فما فوق، وبناء عليه فقد بلغ معدل نسبة البطالة في الفصول الاربعة للعام الماضي 9 بالمائة وهو رقم غير مسبوق خلال العقود الثلاثة الاخيرة.

وبلغت نسبة العاملين في الفئات العمرية 15 عاما فما فوق في فصل الشتاء 23 مليونا و 174 الف شخص بزيادة قدرها 39 الفا مقارنة مع فصل الشتاء من العام السابق له.

وتشير الدراسات المتعلقة بالعمل في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في فصل الشتاء الى ان قطاع الخدمات استحوذ 51.9 بالمائة وهي الحصة الاكبر ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 33.6 بالمائة والقطاع الزراعي بنسبة 14.5 بالمائة.

وحسب الارقام الواردة كانت نسبة العاطلين في الفئة العمرية 15 -24 عاما 23.1 بالمائة من اجمالي قوة العمل في هذه الفئة بانخفاض قدره 0.5 بالمائة مقارنة مع الشتاء السابق له.

كما بلغت نسبة العاطلين في الفئة العمرية 18-35 عاما 16.6 بالمائة من اجمالي قوة العمل في هذا الفئة العمرية بانخفاض قدره 0.2 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق له.

وحول الافراد ذوي العمل غير الكامل من الفئات العمرية 15 عاما فما فوق، تشير الدراسة الى ان 10.7 بالمائة من قوة العمل في هذه الفئة عملوا خلال فصل الشتاء اقل من 44 ساعة في الاسبوع لاسباب اقتصادية (من ضمنها ان الفصل لا يتناسب مع العمل المعني بالتحديد، ركود العمل، عدم العثور على عمل بساعات اكثر) وكانوا على استعداد لانجاز عمل اضافي، في حين عمل 36.7 بالمائة من العاملين في الفئات العمرية 15 عاما فما فوق اكثر من 49 ساعة اسبوعيا.

انتهى ** 2342