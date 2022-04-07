القطاع الصناعي يتحدى الحظر ويسجل نموا

ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ان انتاج الشاحنات والشاحنات الصغيرة والجرارات والحافلات والحافلات الصغيرة الى جانب انتاج الزيت النباتي وسبائك الألومنيوم شهد نموا بنسبة 21 في المائة في العام الايراني المنصرم الذي انتهى في 20مارس 2022.

واعرب الخبراء الاقتصاديون عن اعتقادهم بان نمو الانتاج هذا حقق بفضل الاهتمام بضرورة حماية المنتجات المحلية.

وتعمل ايران على خفض الاعتماد على العائدات النفطية وتعزيز انتاج وتصدير السلع غيرالنفطية وتوسيع الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية لدعم الانتاج المحلي.

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