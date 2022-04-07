استشهاد حجة الإسلام دارابي جريح أخر في الحادث الإرهابي في المرقد الرضوي المقدس

وأضاف الدكتور مسعود خاني في مقابلة مع مراسل (إرنا) اليوم الخميس لسوء الحظ، ورغم جهود الأطباء في مستشفى الشهيد كامياب في مشهد لإنقاذ حياة حجة الإسلام دارابي الذي أصيب عدة مرات بسكين انه توفى.

واوضح لم يستطع حجة الإسلام دارابي تجاوز هذه الحالة الحرجة بسبب خطورة إصاباته ورغم كل الجهود التي بذلها الطاقم الطبي وإجراء عمليتين جراحيتين إلا أنه استشهد في الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم الخميس.

ونقل جثمان الشهید دارابي اليوم من مستشفى الشهيد كامياب إلى الطب العدلي في خراسان الرضوية.

يذكر ان جريمة الطعن بالسكين المروعة التي طالت 3 رجال دين قبل يومين في مشهد المقدسة ادى الى استشهاد كل من حجة الاسلام اصلاني و وحجة الاسلام صادق دارابي و اصابة حجة الاسلام باكدامن.

انتهى**1453