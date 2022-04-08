"حماس" تبارك عملية "تل ابيب" وتؤكد استمرار المقاومة في مواجهة الاحتلال

وافاد موقع "فلسطين اليوم" ان حركة "حماس"، باركت في بيان لها، العملية البطولية، وعدتها ردّاً طبيعياً ومشروعاً على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد شعبنا، وأرضنا، والقدس والمسجد الأقصى.

وشدّدت على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته ستقف بالمرصاد لجميع انتهاكات الاحتلال، وتابعت :"مقاومتنا ستقف بالمرصاد لكل من يُفكّر بالمساس بقدسنا وأقصانا والأيام شاهدة على ذلك".

وبيّنت أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار إرهاب الاحتلال وجرائمه، ومحاولات تهويده للقدس، وتقديم القرابين في باحات المسجد الأقصى لبناء هيكلهم المزعوم، في ما يسمّى عيد الفصح تقف دونه الدماء والرصاص.

وقد قتل "اسرائيليان" و أصيب 10 آخرون مساء الخميس في عملية إطلاق نار في شارع ديزنغوف وسط "تل أبيب" المحتلة، وفقاً للقناة العبرية الـ 12.

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