المركز التجاري الايراني في ارمينيا يفتتح قريبا

وقال فروزان خلال اجتماع عبر الاجواء الافتراضية مع مدير الشؤون الدولية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الارمينية "ميناسيان": ان المرکز التجاري للجمهورية الاسلامية الايرانية في ارمينيا كمعرض دائم لامكانيات البلاد الاقتصادية، سيفتتح بالتزامن مع زيارة وزير العمل الايراني الى يريفان.

واضاف: سيتم ابرام اتفاقية للتعاون في هذا المجال بهدف تبيين طاقات الطرفين في مجالات الانتاج وتجارة المنتوجات والخدمات.

واشار الى استعداد المركز التجاري الايراني في ارمينيا لعرض الامكانيات المعرفية ومنجزات التعاونيات البارزة في البلاد وقال: ان هذا المركز التجاري سيفتتح خلال زيارة وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي حجة الله عبدالملكي الى يريفان.

ونوه فروزان الى طاقات ومسؤوليات الدوائر والمنظمات والبنوك والمراكز الاقتصادية التابعة لوزارة التعاون، معلنا الاستعداد لتدشين مراكز تعليم المهارات الفنية والمهنية من قبل استذة ايرانيين وتقديم المشورة في مجالات الضمان والخدمات للمتقاعدين والمعاقين.

من جانبه قال مدير الشؤون الدولية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الارمينية خلال هذا الاجتماع: انه نظرا لسعة نطاق وزارة التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الايرانية فان التعاون بين الجانبين يمكنه ان يكون مثمرا وايجابيا جدا.

واقترح "ميناسيان" تاسيس مجموعة متسقة مع اهداف الرعاية الاجتماعية لتقديم الخدمات للنساء والافرد عديمي المعيل والمعاقين وكذلك تدشين مركز للتعليم الفني والمهني في ارمينيا.

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