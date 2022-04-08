رئيس وفد صنعاء المفاوض: حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل بلادنا

وبين عبد السلام أمس الخمیس أن "أي نشاط خارج حدود اليمن هو عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها دول العدوان".

وأوضح رئيس وفد صنعاء المفاوض أن "طريق السلام يكون بوقف العدوان، ورفع الحصار، وخروج القوات الأجنبية من البلاد".

وتابع: "أما ما هو غير ذلك، فهي محاولة يائسة لإعادة ترتيب صفوف المرتزقة، للدفع بهم نحو مزيد من التصعيد"، مشيرا إلى أن "شعبنا اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية، صادرة خارج حدود وطنه عن جهة غير شرعية".

وأشار عبد السلام عبر "تويتر" إلى أن ": الشرعية المزعومة تم إنهاؤها والانقلاب عليها، من قبل من ادعاها واختلقها راية لعدوانه"، ولفت إلى أنه "لم يعد أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة أي مبرر للاستمرار في استخدام الشرعية المزعومة ذريعة لقتل شعبنا وحصاره".

وکان الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، أصدر أمس الخميس قرارا بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي "لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية"، معلنا تفويض المجلس بكامل صلاحياته "وفق الدستور والمبادرة الخليجية".

وأشار إعلان هادي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيتولى التفاوض مع حكومة صنعاء حول "وقف إطلاق نار دائم في اليمن، والجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".

يشار إلى أن التحالف السعودي أوقف عملياته في اليمن، الأسبوع الماضي، لكن مراقبين سجلوا خروقات للتحالف في بعض المحافظات اليمنية.

وجاء قرار تعليق عمليات التحالف بعد مبادرة السلام التي قدمها رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، والتي أعلن فيها "تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة في اتجاه السعودية"، وكذلك بعد الضربات اليمنية في العمق السعودي.

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