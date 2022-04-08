وزيرا الخارجية الإيراني والعراقي يشددان على ضرورة الإسراع بتنفيذ الاتفاقيات بین البلدین

وناقش وزيرا الخارجية الإيراني والعراقي في اتصال هاتفي، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التطورات الإقليمية ومفاوضات فيينا وسبل تعزیز العلاقات الثنائية.

واستعرض الجانبان آخر الخطوات المتخذة في إطار العلاقات الثنائية، مؤکدین على ضرورة الإسراع في تنفيذ جميع الاتفاقيات السابقة.

وهنأ امير عبداللهيان خلال الاتصال نظيره العراقي بحلول شهر رمضان المبارك، وفي اشارة الی الازمة الاوکرانیة أکد على ضرورة التركيز على الحوار والحل الدبلوماسي لحل الأزمة ، وضرورة معالجة جذور الأزمة الراهنة كمفتاح لارساء السلام والاستقرار في منطقة أوراسيا.

من جانبه هنأ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمير عبداللهيان بالعام الجديد الايراني(بدأ في 20 مارس 2022)، وحلول شهر رمضان المبارك، وقدم تقريراً عن آخر المستجدات في العراق ، مشيراً إلى زيارته الأخيرة لموسكو ومحادثاته مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. مستعرضا التطورات في أوكرانيا.

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