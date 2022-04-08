استشهاد منفذ عملية "تل أبيب" بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال

ونعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية منفذ العملية، الشهيد رعد فتحي زيدان حازم (29 عاماً)، من مخيم جنين.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن "المنفذ كان يتواجد قرب مسجد في يافا عند العثور عليه، حيث اشتبك مع عناصر الشرطة الخاصة والشاباك".

ووفق معلومات "الشاباك"، فإن "الشهيد رعد من جنين، ولا ينتمي إلى أي تنظيم واضح، وهو أيضاً من دون سوابق أمنية، ولم يسبق أن اعتقل" .

بدوره، قال موقع "مكان" الإسرائيلي إن عناصر من القوات الخاصة وصلوا إلى المسجد في يافا للحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة، فوجدوا المنفذ وتبادلوا معه إطلاق النار ما أدى إلى استشهاده.

ونفذ الشاب رعد عملية وسط "تل أبيب"، مساء أمس الخميس، أدت إلى مقتل مستوطنيْن ووقوع أكثر من 15 إصابة، معظمها في حالة الخطر.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فوضى في "تل أبيب" بعد العملية، وأشارت إلى أن أكثر من 1000 جندي إسرائيلي انتشروا في الشوارع.

وباركت الفصائل الفلسطينية عملية "تل أبيب"، وقالت إنه "رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال".

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