تحميل أول شحنة تصديرية من مصفاة للنفط الخام الثقيل جنوب ایران

وقال فتح الهي اليوم الجمعة : ان هذه الشحنة تشتمل علی 35 ألف طن من الهيدروكربونات الخفيفة التي يتم تصديرها للخارج.

وتابع قائلا ان مصفاة شركة "بارس بهين" للنفط في قشم، هی أول مصفاة للنفط الخام الثقيل في جنوب البلاد تم تشغيلها بجهود المهندسين المحليين.

واوضح انه بعد تحميل أول شحنة تصديرية ستكون هذه المصفاة جاهزة لتحميل شحنة التصدير الثانية خلال الأسبوع المقبل والتي تشتمل علی الهيدروكربونات الخفيفة والزفت.

يذکر أنه تم افتتاح المرحلة الأولى لأول مصفاة للنفط الخام الثقيل في 14 يناير 2022 بجزيرة قشم السياحية التابعة لمحافظة هرمزكان المطلة على الخليج الفارسي، وذلك بحضوررئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي.

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