المتحدث باسم حماس: سياسة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني إرهابية

وقال: "إن مقاومة الشعب الفلسطيني هي من أجل الدفاع عن النفس والمقدسات، وهي حق مكفول في كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

واضاف: "نستهجن تصريحات السفارة التركية لدى الكيان الصهيوني، والخارجية البحرينية، والتي استنكرت العملية الفدائية في تل أبيب".

وأدت العملية الفدائية في تل أبيب، اول أمس الخميس، إلى مقتل 3 إسرائيليين. وفجر امس الجمعة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي استشهاد منفذ عملية تل أبيب، رعد فتحي زيدان خازم (29 عاماً)، خلال اشتباك مع قوات إسرائيلية خاصة.

واكدت حركة "حماس" ان العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضها والقدس والمسجد الأقصى.

واضافت الحركة أن "مقاومة شعبنا ستقف بالمرصاد لكل من يفكر في المساس بقدسنا وأقصانا، والأيام شاهدة على ذلك".

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