الخارجية اليمنية تنتقد خرق التحالف السعودي المتكرر لوقف اطلاق النار

وكتب حسين العزي في تغريدة له على تويتر يوم الجمعة، الخروقات تتعاظم وآخرها زحف واسع على مواقع مقاتلينا في مارب.

وأضاف، المطار لم يتم السماح بأي رحلة حتى الآن والسفن عقب خضوعها للتفتيش ومنحها الترخيص الأممي يتم احتجازها واقتيادها إلى قبالة جيزان.

وتابع، كل هذا التعسف يحدث في ظل هدنة أممية باركها كل العالم نحن بالفعل أمام خصوم لايحترمون التزاماتهم.

وكان مكتب مندوب الامم المتحدة في اليمن هانس غروندبرغ قد اعلن على بدء الهدنة في اليمن لمدة شهرين ابتداء من الساعة السابعة من السبت الماضي (2 نيسان /ابريل) إلا ان مصادر اعلامية يمنية قد اعلنت بعد بضع ساعات فقط من اعلان بدء الهدنة عن استشهاد 3 مدنيين يمنيين في قصف مدفعي وصاروخي سعودي على شمال اليمن.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قد اعلن قبل ايام "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد الوطني في مسقط نعلن دخول الهدنة العسكرية والانسانية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الجانب الآخر بذلك".

وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرغ"، عن قلقه إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار في اليمن.

وشنت السعودية، في 26 أبريل 2015، هجومًا واسع النطاق على اليمن، أفقر دولة عربية، في شكل تحالف من عدة دول عربية بمساعدة وضوء أخضر من الولايات المتحدة، بحجة عودة المخلوع الرئيس الهارب عبد المنصور هادي للسلطة لتحقيق أهدافها وطموحاتها السياسية.

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