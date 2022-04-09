لجنة القوى الفلسطينية تستنكر إدانات بعض الدول لعملية "تل ابيب"

وقالت لجنة القوى في بيان صادر عنها امس الجمعة إنها توقفت أمام بيانات الإدانة التي تصدر عن بعض الدول العربية والإسلامية بحق عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال.

وعبرت القوى في بيانها عن رفضها واستنكارها لهذه الإدانات التي تقف مع الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا الأعزل، مؤكدة أنه كان الأجدى بهذه الأنظمة الانسجام مع مواقف شعوبها الحرة التي تناصر فلسطين وشعبها ومقاومتها، مطالبة هذه الدول بالاعتذار لشعبنا عن هذه الإدانات والتراجع عنها.

كما دعت اللجنة هذه الدول لإدانة "سياسة حكومة المستوطنين ومطالبة دول العالم بإدانة سياسة الاستيطان والقتل واقتحام المدن التضييق علي المصلين في المسجد الأقصى، والوقوف مع الحق التاريخي لشعبنا في أرضه بدلاً من تملق الاحتلال الذي يستهدف هذه الدول كما يستهدف شعبنا".

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