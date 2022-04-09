رئيسي يزيح الستار عن 9 إنجازات جديدة في مجال الطاقة النووية

وانطلقت اليوم السبت مراسم احياء اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية، بحضور الرئيس رئيسي ونائبه الاول "محمد مخبر"، ورئيس منظمة الطاقة الذرية.

وتفقد رئيسي اليوم معرض الإنجازات النووية في طهران والذي تضمن تسعة إنجازات جديدة في المجال النووي، إلى جانب إلانجازات الاخرى للبلاد في المجال العلمي خلال السنوات الأخيرة، منها الأجيال المختلفة من أجهزة الطرد المركزي المحلية الصنع.

وأشاد رئيس الجمهورية خلال الزيارة بالعلماء الإيرانيين في مجال الطاقة النووية والتقدم الذي احرزوه، معتبرا هذا التقدم بأنه رمز للثقة بالنفس والاعتماد على القوى الداخلية.

واكد رئيسي على حق ايران في استخدام الطاقة النووية السلمية، قائلا ان ضرورة تملكنا للتكنولوجيا النووية امر لا نقاش فيه. والاعتماد على شبابنا وعلمائنا والعمل الجهادي يسفران عن نتائج ايجابية وعلينا تطبيقهما في المجالات أخرى.

واضاف رئيس الجمهورية أننا لن نربط أبحاثنا ودراساتنا في المجال النووي السلمي برغبات ووجهات نظر الآخرين، مشيرا الى تسارع وتيرة البحث العلمي في البلاد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكدا ان الحكومة سوف تدعم هذه الابحاث.

من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية "محمد إسلامي" خلال مراسم احياء اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية اننا نتوقع أن تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ تعهداتها القانونية تزامنا مع سياسة الشفافية التي تنتهجها إيران ولا ترضخ امام الضغط وعمليات تخريبية يلجأ اليها أعداء الشعب الإيراني.

وأشار إسلامي، إلى أن ايران ستعمل على الحفاظ على علاقاتها مع الوكالة الدولية، معربا عن امله بان تلتزم الوكالة بتعهداتها القانونية مقابل سياسة الشفافية التي تعتمدها ايران.

وأوضح أننا عرضنا الوثيقة الاستراتيجية التي تحدد رؤيتنا النووية خلال 20 سنة القادمة، مؤكدا أنه على الوكالة الدولية الوقوف بوجه الضغوط الخارجية التي تمارس عليها بشأن العلاقة معنا، كما عليها تبني موقف حازم تجاه الاجراءات التخريبية الاسرائيلية ضدنا.

وتمت في معرض الإنجازات النووية ازاحة الستار عن 3 إنجازات في مجال الأدوية الإشعاعية، وإنجازين في مجال البلازما و 4 إنجازات في مجال الصناعة والليزر وأنظمة التحكم والتصوير.

كما أعلنت المنظمة الوطنية للطاقة الذرية خلال المعرض عن خططها الإستراتيجية الثلاث لتوليد 10 الاف ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، وبناء محطة طاقة نووية محلية لتوليد الكهرباء بقدرة 360 الف ميغاواط في دارخوين بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

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