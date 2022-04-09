قوات الاحتلال تقتحم منزل منفذ عملية تل أبيب

أن قوات الإحتلال الاسرائيلي حاصرت منزل الشهيد "رعد حازم" وطالبت أهله بتسليم أنفسهم، كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مزرعة لعائلة الشهيد في قرية دير غزالة شرق جنين.

وأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين وطالبت العائلات بالخروج من منازلها. وأغلق الاحتلال مداخل القرية الحدودية والجدارية ونصب فرق القناصة على المنازل التي احتلها، وشوهد جرافة برفقة القوات.

وكانت مخابرات الاحتلال أجرت الليلة الماضية (الجمعة) اتصالاً ثانياً مع والد الشهيد رعد وطالبته مرة أخرى بتسليم نفسه فوراً في معسكر سالم غرب جنين، لكنه رفض وأبلغهم أنه موجود في المخيم وإذا أرادوه فليأتوا إليه في منزله.

وتستمر الوفود المعزّية والمباركة بشهادة رعد بالتوجّه إلى منزل عائلة الشهيد في مخيّم جنين، والذي شهد من صباح أمس الباكر مسيرات وتجمّعات حاشدة للأهالي للوقوف إلى جانب عائلة الشهيد.

وفجر أمس الجمعة، استشهد منفذ عملية "تل أبيب" رعد فتحي زيدان حازم (29 عاماً)، خلال اشتباك مع قوات إسرائيلية خاصة.

وسبق ذلك تنفيذ الشهيد الخميس عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين، وذكرت صحف إسرائيلية أنّ التوقيت حساس والمشاهد لا تُعقَل، وتحدّثت عن حالة الفوضى العارمة التي أحدثتها عملية إطلاق النار في "تل أبيب".

وقال الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية "أحمد عبد الرحمن"، في مقابلة مع الميادين، إن المقاومة الفلسطينية هددت بدخول غزة إلى ساحة المعركة في حال تعرض جنين لأي هجوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع عبدالرحمن أن كتائب شهداء الأقصى في جنين ونابلس تربطها علاقات طيبة ووثيقة مع فصائل المقاومة في غزة، وخاصة مجموعات القدس.

ومن جانبه أكد الناطق باسم حركة حماس "فوزي برهوم"، إن تهديدات العدو الصهيوني للجنين لن تضعف أبدًا من عزيمة سكان هذه المدينة، وأن العواقب أي اعتداء على الجنين ستؤثر على المحتلين.

انتهى**3276