نمو حجم التبادل التجاري الإيراني مع دول أوراسيا بنسبة 66 بالمائة

وقال لطيفي اليوم السبت، حول التبادل التجاري مع منطقة أوراسيا: تم تصدير 2 مليون 770 ألف 155 طنًا من البضائع الإيرانية لخمس دول في الاتحاد الأوراسي خلال العالم المالي الايراني المنتهي في 12 مارس/آذار 2022 والذي زاد بنسبة 3.5بالمائة في الوزن و 12بالمائة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وبخصوص وجهات تصدير البضائع الإيرانية اوضح لطيفي إن روسيا كانت الوجهة الأولى بنمو 15 بالمائة، ثم أرمينيا في المرتبة الثانية، وكازاخستان في المرتبة الثالثة بنسبة 13 في المائة، وقرغيزستان في المرتبة الرابعة بنسبة 4 بالمائة، وبيلاروسيا في المرتبة الخامسة.

وفي العام الماضي الإيراني بلغت واردات إيران من أعضاء الاتحاد الاوراسي 10 ملايين و 356 ألفًا و 890 طنًا، ومسجلا بذلك نموا بنسبة 90بالمائة.

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