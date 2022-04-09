استشهاد فلسطيني وإصابة 10 أخرين خلال عملية لجيش الإحتلال في جنين

وأكدت الوزارة أن قوات جیش الاحتلال حاصرت صباح اليوم السبت منزل منفذ هجوم تل أبيب،"رعد حازم"، فى مخيم جنين، ووقع في الموقع تبادل لإطلاق الرصاص.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين برفقة جرافة، وحاصرت منزل عائلة رعد حازم، منفذ عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب.

وأوضح الشهود أن القوة تطالب العائلة بتسليم نفسها، والخروج من المنزل، وأن عددا من قناصة الجيش الإسرائيلي انتشروا في عدة أحياء من المخيم.

ومساء اول امس الخميس، نفذ الشاب الفلسطيني رعد فتحي زيدان حازم (29 عاماً) من شمال الضفة، عملية إطلاق نار وسط تل أبيب أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين.

وفجر أمس الجمعة، استشهد منفذ عملية تل أبيب، خلال اشتباك مع قوات إسرائيلية خاصة.

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