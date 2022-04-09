٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٣:٢٨ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84710245
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ضبط مایزید عن طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

ضبط مایزید عن طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

زاهدان/ 9 نیسان/ ابریل/ ارنا - أعلن قائد شرطة سيستان وبلوشستان اللواء "أحمد طاهري" عن ضبط نحو طن و 300 کیلو من المخدرات والقبض على أعضاء عصابة لتهريب المخدرات في المحافظة خلال عمليات قامت بها قوات الشرطة فيها.

وقال العميد أحمد طاهري، في مقابلة مع  مراسل ارنا اليوم السبت:  إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في مدينتي زاهدان و هیرمند تمكنت بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة من تحديد هوية أعضاء عصابة تهريب كانت تنوي تهريب شحنات كبيرة من المخدرات إلى المناطق المركزية في هذه المحافظة.

 وتابع ان الشرطة في هذه العملية القت القبض على ثلاثة من المهربين وتمکنت من ضبط نحو طن من أنواع المخدرات، منها طن و 66  كيلو و150 غرام أفيون و 94 كيلو و700 غرام حشيش.
وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربته.

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