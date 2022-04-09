ضبط مایزید عن طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

وقال العميد أحمد طاهري، في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم السبت: إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في مدينتي زاهدان و هیرمند تمكنت بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة من تحديد هوية أعضاء عصابة تهريب كانت تنوي تهريب شحنات كبيرة من المخدرات إلى المناطق المركزية في هذه المحافظة.

وتابع ان الشرطة في هذه العملية القت القبض على ثلاثة من المهربين وتمکنت من ضبط نحو طن من أنواع المخدرات، منها طن و 66 كيلو و150 غرام أفيون و 94 كيلو و700 غرام حشيش.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربته.

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