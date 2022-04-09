برلماني ايراني يدعو الشركات المعرفية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية

وقال نوري قزلجة في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" السبت حول سبل الاكتفاء الذاتي في انتاج المحاصيل الاستراتيجية: ان الاكتفاء الذاتي في انتاج السلع الاساسية امر ضروري اذ ينبغي علينا ان نتمكن من انتاج حاجة البلاد الغذائية لكننا نواجه قيودا في انتاج بعض المحاصيل من ناحية المناخ ومصادر المياه.

واعتبر عدم الاكتفاء الذاتي في انتاج المحاصيل الاستراتيجية بانه ناجم عن القيود المناخية والموارد واضاف: ان هذه العوامل ادت الى ان يشكل الزيت والسكر غالبية واردات في المجال الزراعي وفي مجال توفير طعام الدواجن والحبوب الزيتية ينبغي اجراء التخطيط اللازم لتغطية جزء من هذه النواقص عن طريق زراعة الذرة والصويا في البلاد.

واضاف: ان الشركات المعرفية ومن خلال اصلاح النباتات واساليب انتاج المحاصيل الزراعية يمكنها ان تتخذ خطوة مهمة للاكتفاء الذاتي في انتاج المحاصيل الزراعية.

وقال نوري قزلجة: اننا لا نتوقع وصول الحكومة الى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 بالمائة في انتاج المحاصيل الاستراتيجية خلال فترة قصيرة الا ان تحقيق زيادة بنسبة 25 الى 35 بالمائة في انتاج المحاصيل الاستراتيجية في فترة قصيرة يعد اجراء اساسيا ومهما.

واكد انه نظرا لنمو سكان البلاد ينبغي الاخذ بنظر الاعتبار آفاقا مستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال السلع الاستراتيجية وان نتمكن من حل مشاكل البلاد في هذا المجال عبر التخطيط اللازم.

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