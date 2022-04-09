وزير الطرق الايراني: ندعم مونديال قطر في مجالات الاسكان والنقل البحري والجوي

وقال قاسمي في تصريح صحفي فور وصوله الى جزيرة كيش جنوب ايران مساء السبت: ان كاس العالم تعد من الاحداث المهمة والمؤثرة على الصعيد الدولي حيث ادرج دعم ايران لهذا الحدث في جدول الاعمال خلال زيارة رئيس بلادنا الى قطر.

واضاف: انه بناء على التوافقات المبدئية التي حصلت خلال زيارة آية الله رئيسي الى دولة قطر ولقائه مع اميرها، سيكون الاسكان والنقل البحري والجوي لقسم من المشجعين والسياح خلال مونديال 2022 ، من ضمن دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لهذا الحدث.

واوضح قاسمي بانه سيتم يومي الاحد والاثنين اجراء العديد من اللقاءات مع مسؤولين قطريين من ضمنهم وزير المواصلات والاتصالات وقال: ان جزيرة كيش ستكون نقطة ارتكاز ايران في دعم هذا الحدث الا ان جميع المحافظات الساحلية وغير الساحلية القريبة من مياه الخليج الفارسي يمكنها ان تؤدي الدور لبلادنا في دعم مونديال 2022 .

واعتبر وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية ووزارة المواصلات والاتصالات القطرية اهم الاجهزة المتولية لشؤون التعاون في دعم هذا الحدث الرياضي وقال: ان جميع البرامج داخل ايران تجري بالتعاون من قبل وزارات اخرى مثل "الخارجية" و"التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية" و"الرياضة والشباب".

وصرح بان شركات الطيران الايرانية ستتولى نقل قسم ملحوظ من المسافرين من جزيرة كيش الى الدوحة وبالعكس.

وكان وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي والسفير القطري بطهران محمد بن حمد الهاجري قد وصلا مساء السبت الى جزيرة كيش، وسيصلها ايضا وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي اليوم الاحد.

وادرجت منظمة المنطقة الحرة في جزيرة كيش في جدول اعمالها الاستفادة من فرصة اقامة مونديال 2022 في قطر نظرا لقرب الجزيرة منها حيث تقرر رصد رساميل لتوسيع البنية التحتية الرياضية ومن ضمنها تحديث وانشاء ارضيات ملاعب.

وتضم جزيرة كيش 52 فندقا بسعة اجمالية بالغة 19 الف سرير ومطار دولي بطاقة استيعابية نحو 2 مليون مسافر في العام وميناء بسعة 110 هكتارات وامكانية تقديم الخدمات لنقل الركاب والسلع.

وتبلغ المسافة بين جزيرة كيش ودولة قطر 270 كم وتستغرق الرحلة نحو 40 دقيقة جوا ونحو 5 الى 6 ساعات بحرا.

مساحة الجزيرة تبلغ 92 كم مربع ونفوسها 42 الف نسمة وهي تابعة لقضاء بندرلنكة بمحافظة هرمزكان بالخليج الفارسي.

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