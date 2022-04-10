رسالة ايران الاحتجاجية إلى الدنمارك حول اساءة معاملة ايرانية

وبعث كاظم غريب أبادي مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، رسالة إلى وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفايه احتجاجًا على التعامل الوحشي واللاإنساني للشرطة الدنماركية مع امرأة إيرانية .

و أعتبر غريب أبادي اعادة اللاجئة الإيرانية وفصلها عن ابنها البالغ من العمر عامًا واحدًا الذي بقي في الدنمارك مع والدها ، واللجوء الى العنف والمعاملة اللاإنسانية ضدها، انتهاكا لحقوق الطفل وحظر العنف ضد المرأة وكذلك انتهاك المادة الـ 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الـ 7 المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حظر الاضطهاد والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وجاء في جزء آخر من الرسالة: تظهر مقاطع فيديو 4 أشخاص يجرون الإيرانية بعنف على الأرض أمام أعين أطفالها.

ودعا غريب ابادي وزير الهجرة والمسؤولين الدنماركيين الآخرين إلى العمل على وقف مثل هذه الأعمال اللاإنسانية والامتناع عن تبني معايير مزدوجة بحق رعايا الدول والقيام بتعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بضحية العنف هذه .

انتهى** 1453