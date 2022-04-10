١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:١٢ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84710847
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رسالة ايران الاحتجاجية إلى الدنمارك حول اساءة معاملة ايرانية

رسالة ايران الاحتجاجية إلى الدنمارك حول اساءة معاملة ايرانية

طهران / 10 نيسان / ابريل/ارنا-احتج الأمين العام للجنة حقوق الإنسان على التعامل العنيف للشرطة الدنماركية مع امرأة ايرانية ودعا السلطات الدنماركية إلى الامتناع عن تبني معايير مزدوجة تجاه رعايا مختلف الدول ووقف الأعمال اللاإنسانية بحقهم.

وبعث كاظم غريب أبادي مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية  أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الايرانية ، رسالة إلى وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تسفايه احتجاجًا على التعامل الوحشي واللاإنساني للشرطة الدنماركية مع  امرأة إيرانية .

و أعتبر غريب أبادي  اعادة اللاجئة الإيرانية وفصلها عن ابنها البالغ من العمر عامًا واحدًا  الذي بقي في الدنمارك مع والدها ، واللجوء الى العنف والمعاملة اللاإنسانية ضدها، انتهاكا لحقوق الطفل وحظر العنف ضد المرأة وكذلك انتهاك المادة الـ 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة الـ 7 المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بشأن حظر الاضطهاد والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وجاء في جزء آخر من الرسالة: تظهر مقاطع فيديو  4 أشخاص يجرون الإيرانية بعنف على الأرض أمام أعين أطفالها.

ودعا غريب ابادي وزير الهجرة والمسؤولين الدنماركيين الآخرين إلى العمل على وقف مثل هذه الأعمال اللاإنسانية والامتناع عن تبني معايير مزدوجة بحق رعايا الدول  والقيام بتعويض الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بضحية العنف هذه .
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