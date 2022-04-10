١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:١٤ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84710940
٠ Persons
T T

سمات

قاليباف يؤكد على ضرورة ضمان المصالح الاقتصادية في المفاوضات النووية

قاليباف يؤكد على ضرورة ضمان المصالح الاقتصادية في المفاوضات النووية

طهران / 10 نيسان / ابريل/ارنا قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: إن المجلس الحادي عشر يؤكد أن المفاوضات النووية يجب أن تضمن المصالح الاقتصادية المستدامة والملموسة لابناء الشعب الايراني الشريف.

وهنأ محمد باقر قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد الشعب الايراني وجميع العلماء في الصناعة النووية الايرانية بحلول اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية .
وأضاف من التطورات المدهشة التي تفتخر بها الصناعة النووية في السنوات الأخيرة والتي ترجع إلى جهود العلماء وخاصة الشهداء النوويين في مختلف المجالات هي إنتاج الأدوية الإشعاعية عالية التقنية وتطوير التقنيات المتعلقة بالدفاع .
وأكد: يسعدنا أن مجلس الحادي عشر صادق على قانون العمل الاستراتيجي ليلعب دوره في إزالة العوائق أمام التقدم وتعزيز الإنجازات العلمية في هذا الحقل.
ولفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي الی ضرورة الإشارة إلى أن التقدم النووي الذي حققته البلاد يمثل سندا قويا لضمان المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني ويؤكد المجلس على ان المفاوضات النووية يجب أن تؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية مضمونة ومستدامة وملموسة للشعب إلايراني العظيم.

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha