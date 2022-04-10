قاليباف يؤكد على ضرورة ضمان المصالح الاقتصادية في المفاوضات النووية

وهنأ محمد باقر قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد الشعب الايراني وجميع العلماء في الصناعة النووية الايرانية بحلول اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية .

وأضاف من التطورات المدهشة التي تفتخر بها الصناعة النووية في السنوات الأخيرة والتي ترجع إلى جهود العلماء وخاصة الشهداء النوويين في مختلف المجالات هي إنتاج الأدوية الإشعاعية عالية التقنية وتطوير التقنيات المتعلقة بالدفاع .

وأكد: يسعدنا أن مجلس الحادي عشر صادق على قانون العمل الاستراتيجي ليلعب دوره في إزالة العوائق أمام التقدم وتعزيز الإنجازات العلمية في هذا الحقل.

ولفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي الی ضرورة الإشارة إلى أن التقدم النووي الذي حققته البلاد يمثل سندا قويا لضمان المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني ويؤكد المجلس على ان المفاوضات النووية يجب أن تؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية مضمونة ومستدامة وملموسة للشعب إلايراني العظيم.

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