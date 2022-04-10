أمير عبداللهيان: سنواصل مسار الدبلوماسية للتوصل الى اتفاق جيد

واضاف حسين أمير عبد اللهيان في اجتماع الاجتماع الاول للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية الذي عقد اليوم الأحد بوزارة الخارجية ان منتجاتنا وصلت إلى مرحلة يجب عرضها وتصديرها وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا المجال.



وشدد: نعمل على ازالة العقوبات بشكل مستدام مع الحفاظ على كرامتنا ويؤكد رئيس الجمهورية أن الانظار يجب أن لا تتجه نحو فيينا اذ اننا توصلنا إلى نتائج في المفاوضات الفنية مع ثلاث دول أوروبية ويجب ان تبذل كافة المؤسسات و الاجهزة في البلاد جهودها لجعل العقوبات تفقد مفعولها.

وقال : ان الجانب الامريكي طرح خلال الاسابيع الاخيرة مطالبها التي تتعارض مع بعض بنود النص وانها ترغب في طرح شروط جديدة خارج اطار المفاوضات بينما ايران تؤكد على خطوطها الحمراء.

وأكد أمير عبد اللهيان: ان إيران تلتزم بخطوطها الحمراء وفيما يواصل الأمريكيون الحديث عن اجراء مفاوضات مباشرة لم نر فائدة فيها ولم نلمس حتى الان موقفا ايجابيا منهم.

وتابع بالقول ان الامريكيين أصروا مرات عديدة على إجراء مفاوضات مباشرة وما نطلبه هو اتخاذ خطوات عملية وملموسة في المفاوضات فعلى سبيل المثال، الإفراج عن جزء من أصول إيران المجمدة. ويتحدث الرئيس الامريكي جو بايدن باستمرار عن حسن النية لكن من الضروري ان يثبت ذلك من خلال اصدار امر لازالة العقوبات.

انتهى** 1453