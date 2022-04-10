كتيبة جنين تستهدف حواجز الاحتلال الإسرائيلي بعد اقتحام القوات بلدة يعبد

وأعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت نحو 20 فلسطينياً بينهم أسيرين محررين إثر اقتحامها جنين وبلدة يعبد.

وقالت كتيبة جنين في منشور لها في "تويتر" إنّ مقاومين استهدفوا الاحتلال بشكلٍ مباشر بعبوة متفجرة أثناء وجودهم بأحد المنازل ببلدة يعبد وأنباء عن سقوط إصابات في صفوف الاحتلال.

وفجر اليوم الأحد، أصيب شابٌ فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأنّ كتيبة جنين استهدفت حاجز دوتان الإسرائيلي بالرصاص وأن المقاومين انسحبوا من المكان قرب جنين.

وأنّ قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل وحطمت محتوياتها وعاثت فيها خراباً واعتقلت 9 مواطنين على الأقل من بينهم أسرى محررين، وهم: إسلام كامل أبو شملة، إسلام محمد بدارنة، ادهم محمد علي أبو بكر/ الفحماوي، بهاء عبد السلام سعد الدين أبو بكر، الأسير المحرر نضال انفيعات، الأسير المحرر أسعد عصام قميري، إبراهيم ناجي زيد الكيلاني، ميسان حازم أبو شملة، طارق محمد كبها.

وتشهد بلدة يعبد مواجهات عنيفة بين الشبّان وقوات الاحتلال التي اقتحمتها بقواتٍ كبيرة.

وأوضح شهود عيان أنّ دوريات عسكرية وقوات راجلة شوهدت تقتحم البلدة من مداخل عدّة، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات تنتشر قرب حاجز دوثان المحاذي للبلدة.

وأطلق مسلحون النار على قوّات الاحتلال، كما هاجم عشرات الشبان الجنود بالحجارة والزجاجات.

ويأتي الهجوم الصهيوني على مخيم جنين في الوقت الذي بعثت فيه المقاومة الفلسطينية في غزة مؤخرًا برسالة إلى العدو الصهيوني عبر وسطاء، معلنة أن أي هجوم على مخيم جنين في الضفة الغربية هو خط أحمر للمقاومة.

وصباح اليوم الأحد، أطلقت قوات الاحتلال النار على منازل الفلسطينيين أثناء اقتحامها الحي الشرقي في مدينة جنين. وفي وقتٍ لاحق، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أطراف مخيم جنين الشرقية بعد اعتقال ثلاثة مواطنين.

وقال الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية "أحمد عبد الرحمن"، في مقابلة مع الميادين، إن المقاومة الفلسطينية هددت بدخول غزة إلى ساحة المعركة في حال تعرض جنين لأي هجوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع عبدالرحمن أن كتائب شهداء الأقصى في جنين ونابلس تربطها علاقات طيبة ووثيقة مع فصائل المقاومة في غزة، وخاصة مجموعات القدس.

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