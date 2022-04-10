طهران تستضيف مباراة تمهيدية المؤهلة لبطولة اسيا للتجديف- 2022

طهران / 10 نيسان / ابريل/ارنا -أنّ حقل "آرش/ الدرة" للغاز هو حقل مشترك بين إيران والكويت والمملكة العربية السعودية، والذي أصبح نقطة خلاف بين الدول الثلاث في السنوات الأخيرة حيث طرحت الكويت في الآونة الأخيرة مطالب غير منطقية وغیر قانونیة في هذا الصدد ردت عليها المسؤولون الإيرانيون بحزم.