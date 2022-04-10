١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١:٢١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84711240
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طهران تستضيف مباراة تمهيدية المؤهلة لبطولة اسيا للتجديف- 2022

طهران تستضيف مباراة تمهيدية المؤهلة لبطولة اسيا للتجديف- 2022

طهران / 10 نيسان / ابريل/ارنا- تستضيف العاصمة طهران في حزيران/ يونيو المقبل المباراة التمهيدية المؤهلة لبطولة اسيا للتجديف.

وستقام المسابقات فی 6 حزيران /يونيو بالعاصمة طهران لاختیار المجدفين قبل دورة ألعاب بطولة الآسيوية للتجديف - 2022.

وأعلنت تايلاند حتى الآن عن استعدادها للمشاركة في هذه المسابقات وننتظر دولاً أخرى للإعلان عن مشاركتها.

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