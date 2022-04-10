وزير الطرق: القطريون يرغبون في الاستفادة من امكانيات ايران في مونديال 2022

وسيتوجه وزير لمواصلات والاتصالات القطري "جاسم بن سیف السلیطي"، إلى جزيرة كيش ظهر اليوم الأحد، للتوقيع على وثيقتين خاصتين للتعاون الخاص بكأس العالم في قطر 2022 مع إمكانية تمديدها إلى ما بعد هذا الحدث.

وقد تم التخطيط لهذه الزيارة التي تستغرق يومين خلال محادثة هاتفية بين رئيس الجمهورية اية الله "ابراهيم رئيسي" وأمير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني".

وأضاف قاسمي: خلال زيارة رئيس الجمهوية لدولة قطر، تم التوقيع على 14 وثيقة تعاون مشترك بين البلدين، ومونديال هو أحد هذه المحاور.

وادرجت منظمة المنطقة الحرة في جزيرة كيش في جدول اعمالها الاستفادة من فرصة اقامة مونديال 2022 في قطر نظرا لقرب الجزيرة منها حيث تقرر رصد رساميل لتوسيع البنية التحتية الرياضية ومن ضمنها تحديث وانشاء ارضيات ملاعب.

وتضم جزيرة كيش 52 فندقا بسعة اجمالية بالغة 19 الف سرير ومطار دولي بطاقة استيعابية نحو 2 مليون مسافر في العام وميناء بسعة 110 هكتارات وامكانية تقديم الخدمات لنقل الركاب والسلع.

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